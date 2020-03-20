Москва, , 13:40 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн на нефтяном рынке, заявил 20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия ни с кем никаких войн не ведет, и мы исходим из заявлений королевской семьи о том, что Саудовская Аравия тоже не ведёт ценовых войн», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что бюджет России посчитан по $42 за баррель. Текущая цена на нефть для России «неблагоприятная, но подушка безопасности есть», уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что текущая мировая цена на нефть является катастрофической, в этой войне на истощение выиграют США.

Он добавил, что цена на нефть могла бы сейчас быть в районе $50, если бы стороны ОПЕК+ смогли договориться о продлении сделки.

Читайте также: В «Лукойле» назвали текущую цену на нефть катастрофической