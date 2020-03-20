Минск, , 13:33 — REGNUM Александру Лукашенко не ясны тенденции в мировой экономике — он наблюдает за ними, размышляя над белорусской проблематикой. Об этом Лукашенко заявил президентскому пулу журналистов сегодня, 20 марта, во время посещения частного предприятия по сборке медицинской техники.

«Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место, — поведал Лукашенко. — В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?».

Ему неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире или получится вернуться к прежнему уровню развития, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Лукашенко не исключил, что к весеннему посланию народу и парламенту «обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы».

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«Журналисты поинтересовалась, как аномально теплая зима и в целом изменения климата отразятся на сельском хозяйстве и готова ли страна к климатическим катаклизмам. В связи с этим глава государства подчеркнул, что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной», — сказано в сообщении президентской пресс-службы.

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