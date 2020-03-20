Приштина, , 13:22 — REGNUM Партия «Демократический союз Косово» оповестит США о том, что она «покидает антиамериканское правительство Альбина Курти как можно скорее». Об этом 19 марта заявил секретарь партии Арбан Абраши.

Ранее лидер «Демократического союза Косово» Иса Мустафа встретился с лидером «Социал-демократической инициативы» Фатмиром Лимаем. По словам Абраши, «этот разговор имел положительный эффект».

«Во время переговоров обсуждалась актуальная ситуация и инициатива организовать голосование о недоверии к правительству», — процитировал слова Абраши телеканал Н1.

Ранее Иса Мустафа встретился с лидером «Альянса для будущего Косово» Рамушем Харадинаем, который заявил о готовности проголосовать за недоверие правительству Курти.

Напомним, что правительственный кризис в сепаратистском Косово возник после того, как премьер-министр Альбин Курти принял решение освободить от должности министра внутренних дел Агима Велиу из-за «нагнетания паники среди населения заявлениями о необходимости введения чрезвычайного положения ради борьбы с коронавирусом». Эксперты считают, что настоящей причиной кризиса является несовпадение взглядов премьер-министра Альбина Курти и президента Хашима Тачи на вопрос отмены стопроцентных пошлин на сербские товары и продление диалога о полной «нормализации отношений» с Белградом.

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