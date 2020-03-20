Тегеран, , 13:07 — REGNUM Американские санкции против Тегерана остаются главным препятствием для успешной борьбы с распространением в стране коронавируса COVID-19. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги 20 марта в ходе телефонного разговора.

Сакции США мешают Ирану удовлетворить потребности в лекарствах и медицинском оборудовании, которые нужны для борьбы с новым заболеванием, сказал Зариф. При этом министр сослался на доклад Всемирной организации здравоохранения, в котором подтверждён высокий уровень иранской системы здравоохранения.

«Зариф призвал правительство Японии активизировать усилия для того, чтобы США отменили санкции против Ирана», — говорится в сообщении иранского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что иранская элита сама может обеспечить страну всем необходимым, а американские санкции помехи не представляют.

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