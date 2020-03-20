Москва, , 12:51 — REGNUM В Госдуме возникшие у польских соседей идеи о возможности «присоединения» Калининградской области к Польше вызывают недоумение, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

«В истории отношений России и Польши уже не раз были случаи, когда польские деятели пытались «присоединить» к себе часть земель русских. Все прекрасно помнят, как это бесславно закончилось для польских и других вояк», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он также отметил, что упоминание в таком контексте исторического воссоединения Крыма с Россией в 2014 году неуместно и даже провокационно.

Парламентарий советует западным соседям более тщательно заняться вопросами обеспечения эпидемиологической безопасности собственных граждан, усилить меры по противодействию распространению коронавируса, а не фантазировать на опасные темы возможного нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

«Вся территория Российской Федерации, все регионы, включая Калининградскую область находятся под постоянным вниманием со стороны руководства страны и обеспечиваются достаточным количеством медикаментов, социальных услуг и продуктов питания. Убежден, жители Калининградской области смогут некоторое время обойтись без польских товаров и с пониманием отнесутся к режиму временного закрытия границ», — заявил Железняк.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Калининграда прокомментировали призыв присоединить регион к Польше