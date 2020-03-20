Киев, , 12:43 — REGNUM Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной раде проект постановления об осуждении действий представителей Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе 11 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, с такой инициативой выступили депутаты фракций «Голос», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и депутатской группы «За будущее».

Депутаты объясняют, что проект постановления направлен не только на осуждение действий представителей Украины в контактной группе во время заседания 11 марта 2020 года в г. Минск, но и на предупреждение совершения ими противоправных действий в случае подписания 25 марта 2020 года решения о создании Консультативного совета.

Документом определено обязательное условие ведения Украины переговоров по мирному урегулированию — безоговорочное долговременное прекращение огня в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам переговоров 11 марта в Минске было заявлено о создании консультативного совета — специальной плащадки, на которой могут вести диалог представители Киева и республик Донбасса. Официальный документ долны подписать 25 марта, подпись под предварительным соглашением поставил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Этот шаг спровоцировал политический конфликт в Раде — не только другие фракции, но и часть «Слуги народа» выступила против этой инициативы.