Дили, , 12:42 — REGNUM Власти Восточного Тимора официально установили запрет на въезд в страну, чтобы предотвратить проникновение коронавируса COVID-19, сообщает Antara.

«Мы получили информацию от посольства Индонезии в Дили, что местное правительство закрыло страну», — заявили в региональном офисе министерства юстиции и прав человека индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Известно, что карантин будет действовать в течение месяца до 19 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее герой независимости Восточного Тимора Шанана Гусмао был избран премьер-министром страны.

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