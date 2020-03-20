Киев, , 12:32 — REGNUM Пять высших должностных лиц отложили свой визит на Украину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили 20 марта в пресс-службе офиса президента Украины на запрос информационного агентства «Украинские новости».

Визиты в Киев отменили лидеры трёх государств — президенты Литвы Гитанас Науседа, Грузии Саломе Зурабишвили и Швейцарии Симонетта Соммаруга.

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Кроме того на Украину не приедет верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

«С иностранными партнёрами поддерживается постоянный контакт с целью проработки текущих задач, а также в контексте согласования возможных новых дат проведения указанных визитов», — сказано в ответе пресс-службы офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в связи с пандемией коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, а также объявили карантин до 3 апреля, который может быть продлён и до 16 апреля 2020 года.

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