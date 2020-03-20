Киев, 20 марта 2020, 12:32 — REGNUM Пять высших должностных лиц отложили свой визит на Украину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили 20 марта в пресс-службе офиса президента Украины на запрос информационного агентства «Украинские новости».
Визиты в Киев отменили лидеры трёх государств — президенты Литвы Гитанас Науседа, Грузии Саломе Зурабишвили и Швейцарии Симонетта Соммаруга.
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Кроме того на Украину не приедет верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине в связи с пандемией коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, а также объявили карантин до 3 апреля, который может быть продлён и до 16 апреля 2020 года.
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