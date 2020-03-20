Киев, , 12:28 — REGNUM Украинский политический эксперт Андрей Ермолаев предлагает власти провести «национальный антикоррупционный и антикриминальный рейд» и вырученные от него средства направить на борьбу с коронавирусом.

Свое мнение эксперт выразил сегодня, 20 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он напоминает, что по итогам встречи президента Зеленского с олигархами прозвучала информация, что 12 млрд гривен нужно от бизнеса в Фонд для помощи в проведении анти-эпидемических мероприятий.

«При тени в 50% экономики, господстве в каждом районе Украины новых «феодалов» с командами «отжимал», при практически легализованном списке теневых олигархических и криминальных авторитетов — хорошо организованный и грамотный подход даст 12 миллиардов долларов. И не пикнут», — заявил Ермолаев, подчеркнув, что «вирусная целесообразность убедительнее любой революционной».

По его мнению, если нынешняя власть упустит этот шанс, ее очень быстро могут смести, контратака начнется уже в этом году.

«Отлежавшись и подлечившись… они бросят свои теневые капиталы на новые майданы, «фронты», «комитеты спасения», на организацию досрочных выборов со «своими» в списках, и на закупку булыжников против несостоявшихся «слуг». И уже скоро, не дожидаясь осенних холодов», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что на Украине будет создан специальный фондборьбы с коронавирусомпри поддержке крупного бизнеса, который будет располагать суммой в 12−13 млрд грн.