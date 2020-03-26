Москва, , 00:37 — REGNUM Интервью министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича дает представление о том, как нынешняя официальная Варшава сознательно избегает серьезного разговора о необходимости построения надежных отношений с Россией. О том, почему вместе конструктивного продвижения дипломатии Польша предпочитает цепляться за исторические фантомы, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Мысль Чапутовича о Второй мировой войне и роли в ней СССР можно считать демонстрацией того, как повестка середины ХХ века застилает нынешней Польше необходимость реального взгляда на проблемы дня сегодняшнего. Как только Польше предоставляется реальный шанс высказать свое собственное мнение об отношениях с Россией ХХI века, сразу оказывается, что Варшава в этом деле почему-то вынуждена следовать за хвостами Брюсселя или НАТО.

В таком смысле рассуждения польских дипломатов о готовности проявить больше инициативы в отношениях с Россией выглядят недостаточно серьезными. Похоже, что польская политика в отношении России до сих пор предпочитает скользить по инерции. Но каждое из крупных международных потрясений постепенно приближает момент истины и необходимость для Польши выработать именно свою линию поведения в изменяющемся мире.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Польше в отношениях с Россией пока не хватает серьезности».