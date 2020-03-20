Джакарта, , 12:05 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что многие страны предложили государству помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Sindonews.

«Многие страны выразили готовность помочь Индонезии, будь то правительства, общественные группы или частный сектор», — заявил глава департамента Восточной Азии и Тихоокеанского региона МИД Индонезии Санто Дармосумарто.

«Индонезия выразила признательность за озабоченность, выраженную этими сторонами, и за их желание помочь индонезийскому народу», — продолжил Санто Дармосумарто во время пресс-конференции с представителями СМИ.

По его словам, помощь была предложена, в частности, властями Китая и Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, число смертельных случаев от коронавируса в Индонезии выросло с 25 до 31 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии более 30 человек погибли от коронавируса