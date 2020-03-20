Киев, , 12:05 — REGNUM «Не помещать возвращающихся из Европы граждан Украины в обсервацию — преступление перед страной», — заявила 20 марта украинский журналист Наталья Влащенко.

«Это и есть главный рассадник пандемии в Украине», — отмечает Влащенко. По ее словам, власть вынужденно признала, что для такой обсервации «нет ресурса» — «кто их, дескать, кормить будет».

«Неужели это было бы дороже, чем цирк на 20 млн грн в Новых Санжарах с анализами самолетом из Полтавы на Киев? У нас масса бюджетных баз отдыха и санаториев. Обидно и больно. Скоро — повсюду», — отмечает журналист.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 14 по 18 марта только авиакомпании доставили в страну 44 тыс. граждан, экстренно возвращающихся в связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса.

Кроме того, утром 20 марта на Украину вернулись эвакуационные поезда из Польши, доставив в страну в общей сложности порядка 1,2 тыс. человек. Согласно официальной информации, всех пассажиров проверяли пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Отмечается, что всем, кто прибыл на Украину, измерили температуру, опросили о состоянии здоровья и взяли добровольное согласие на проведение противоэпидемиологических мероприятий.