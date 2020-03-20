Сеул, , 11:45 — REGNUM Встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов вновь закончилась «неудачно». Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

В связи с этим существуют опасения, что южнокорейские специалисты, работающие на американских военных базах в Южной Корее, с 1 апреля будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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Как отметили в МИД Южной Кореи, стороны договорились продолжить консультации, чтобы минимизировать отрицательные последствия отсутствия соглашения и сохранить крепость двустороннего союза.

Напомним, что седьмая встреча представителей двух стран прошла в Лос-Анджелесе с 17 по 19 марта.

Ранее южнокорейская сторона намеревалась отдельно поднять вопрос о заработной плате южнокорейских сотрудников американских военных баз, однако Государственный департамент США придерживается позиции комплексного обсуждения всех вопросов.

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