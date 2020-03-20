Калининград, , 11:35 — REGNUM Региональное правительство Калининградской области отказалась комментировать вменяемость читателей польского издания Gazeta Wyborcza, которые призвали присоединить регион к Польше. Об этом 20 марта заявил представитель правительства Калининградской области Дмитрий Лысаков, сообщает РИА Новости.

По его словам, никакой дискуссии по этому поводу на официальном уровне нет. «Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания», — сказал Лысаков.

Как сообщало ИА REGNUM, польская газета Gazeta Wyborcza опубликовала статью, автор которой «посочувствовал» жителям Калиниградской области из-за закрытия российских границ. Читатели газеты призвали присоединить регион в Польше, чтобы избежать проблем с изоляцией.

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