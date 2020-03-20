Москва, , 11:32 — REGNUM Российский президент Владимир Путин пока не планирует переговоров с руководством Саудовской Аравии. Об этом сообщил 20 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, намерен ли российский лидер провести соответствующий телефонный разговор.

Представитель Кремля опроверг сообщения о том, что Путин якобы отказался говорить по телефону с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом накануне принятия решения об отказе продлить сделку ОПЕК+. Такие утверждения появились ранее в телеграм-каналах.

Подобного звонка из Саудовской Аравии не поступало, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия не согласилась пойти на дополнительное снижение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Отсутствие общего соглашения привело к падению цен на нефть. Власти Саудовской Аравии начали сокращать бюджетные расходы.

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