Киев, 20 марта 2020, 11:23 — REGNUM В случае необходимости карантин против коронавирусной инфекции на Украине могут продлить до 16 апреля, сообщило 20 марта издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины.
Собеседник издания также не исключил возможность введения чрезвычайного положения на Украине.
Источник отметил, что на Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайного положения пока нет нигде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киева заявили о скором введении в городе режима чрезвычайной ситуации. В данный момент готовые документы проходят соответствующие юридические процедуры.
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