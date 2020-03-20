Киев, , 11:23 — REGNUM В случае необходимости карантин против коронавирусной инфекции на Украине могут продлить до 16 апреля, сообщило 20 марта издание «Обозреватель» со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины.

Собеседник издания также не исключил возможность введения чрезвычайного положения на Украине.

«Пока такое не принималось. Чрезвычайное положение обсуждалось ещё на первом заседании СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — прим. ИА REGNUM), как и возможность продления карантина. Но все эти вещи будут принимать в зависимости от того, как будет складываться ситуация», — уточнил он.

Источник отметил, что на Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайного положения пока нет нигде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Киева заявили о скором введении в городе режима чрезвычайной ситуации. В данный момент готовые документы проходят соответствующие юридические процедуры.

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