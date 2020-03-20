Сеул, , 11:18 — REGNUM 20 марта главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии провели видеоконференцию, в рамках которой обсудили меры борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

По их словам, Кан Гён Хва отметила, что трем странам необходимо сосредоточиться на минимизации экономических и социальных последствий пандемии, а также выразила надежду на то, что сотрудничество трех стран и их опыт помогут справиться с распространением коронавируса не только в Восточной Азии, но в других странах и регионах.

Кроме того, министр иностранных дел Южной Кореи подчеркнула необходимость сделать исключение для южнокорейских бизнесменов, чтобы минимизировать экономический ущерб.

Напомним, ранее Сеул неоднократно призывал зарубежные страны ослабить или отменить ограничения на въезд южнокорейских бизнесменов, поскольку данные ограничения, введённые из-за коронавируса нового типа, привели к сбоям в работе многих южнокорейских компаний.