Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Парламент Грузии постарается максимально уложиться в те сроки, которые отводятся сферой здравоохранения на борьбу с коронавирусом, и принять проект поправок в Конституцию до окончания весенней сессии. Об этом заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе после заседания Совета безопасности.

Поправки, которые должен разработать, вынести на всенародное обсуждение и принять парламент, касаются перехода на новую схему выборов парламента. Соглашение между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией было достигнуто 8 марта на встрече в резиденции посла США. Оно предусматривает изменение соотношения пропорциональных и мажоритарных мандатов в парламенте созыва 2020 года с нынешних 77/73 до 120/30, введение разового 1% избирательного барьера для выборов в парламент 2020 года, а также установление 40% порога для формирования однопартийного правительства. Это последнее условие означает, что партия, которая не наберет более 40% голосов в ходе предстоящих выборов, не будет иметь права на формирование парламентского большинства, а правительство должна будет сформировать в коалиции с другими политическими силами.

Арчил Талаквадзе выразил уверенность, что депутаты уложатся в отведенные им сложившейся ситуацией сроки и своевременно утвердят проект поправок в Конституцию, что позволит полностью выполнить это соглашение.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 40 случаев коронавируса, 1592 человека помещены в карантин, а 262 находятся в стационарах под наблюдением врачей. Большинство учреждений и предприятий в Грузии остановлены, приостановлен учебный процесс в школах и вузах, закрыты спортивные и культурные объекты, сокращено количество городского и междугороднего транспорта, а с завтрашнего дня прекратит работу значительная часть торговых объектов.