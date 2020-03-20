Джакарта, , 10:49 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии рассказали о 48 гражданах страны, заразившихся коронавирусом COVID-19 за границей, сообщает Sindonews.

По словам главы департамента по защите индонезийских граждан и юридических лиц МИД Индонезии Джуды Нуграха, 14 заразившихся граждан страны выявлено в Сингапуре, девять — в Японии, один — на Тайване, один — в Австралии и около 13 — в Малайзии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала страной с самым высоким числом летальных исходов от коронавируса среди стран Юго-Восточной Азии.

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