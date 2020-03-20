Киев, , 10:18 — REGNUM Власти Киева планируют ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, заявил заместитель главы киевской администрации Николай Поворозник, сообщает «РБК—Украина».

По его словам, режим чрезвычайной ситуации был введён на всей территории Украины ещё 10 марта. Власти Киева фактически подтвердили ограничительные меры и оформили всё документально. В данный момент документы проходят необходимые юридические процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о возможном продлении карантина после 3 апреля 2020 года.

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