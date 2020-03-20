Москва, , 10:08 — REGNUM Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные усилия по возвращению граждан двух стран из-за рубежа. Об этом 20 марта говорится в сообщении МИД РФ.

«Обсуждены вопросы взаимодействия РФ и Белоруссии, включая координацию усилий по возвращению российских и белорусских граждан на родину из третьих стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает коронавирус психозом и не намерен отказываться от этого мнения.

Напомним, российские власти приняли решение о временном ограничении на въезд в страну для иностранных граждан, в том числе граждан Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года.

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