Москва, , 10:05 — REGNUM Международному сообществу следует снять с Сирии санкции, чтобы помочь этой стране не допустить эпидемии коронавируса. Об этом заявил сирийский посол в Москве Рияд Хаддад, пишут 20 марта «Известия».

По его словам, международное сообщество не должно ждать, пока коронавирус распространится в Сирии, чтобы отменить экономические санкции. Ограничения влияют на уровень медицинских услуг в стране.

Хаддад отметил, что даже в условиях санкций и атак террористов сектор здравоохранения Сирии находится на высоком уровне готовности. Пока в стране нет ни одного случая заражения.

Читайте также: Сирия призвала США к немедленному снятию санкций