Париж, , 09:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу того, что слишком много французов продолжают пренебрегать инструкциями по самоизоляции, передает BFM TV.

«Когда я вижу, что люди продолжают ходить в парк, на пляж или открытые рынки, это означает, что они не поняли сообщений, переданных властями», — заявил глава государства в кулуарах визита в исследовательский центр l'Institut Pasteur в Париже.

«Некоторые не хотят осознавать или не осознают, что это необходимо для них и для защиты их близких», — отметил Эммануэль Макрон.

Столкнувшись с этим явлением, власти Франции запретили доступ к пляжам по всей средиземноморской дуге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер назвал «дураками» тех, кто нарушают условия самоизоляции.

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