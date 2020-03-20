Тегеран, , 09:59 — REGNUM 19 марта гуманитарный груз из Туркмении, состоящий из 1 000 000 медицинских защитных масок, был доставлен в Иран через границу Лётф-Абада. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В беседе с корреспондентом IRNA посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес заявил, что эта гуманитарная мера, направленная на помощь в борьбе с коронавирусом, была принята по приказу президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Иранский дипломат отметил, что груз включает в себя маски для лица, воду и продукты питания.

По его словам, Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи считает, что Иран и Туркмения являются не только соседями, но и родственными нациями.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Али-Реза Раиси ранее заявил, что число случаев заражения COVID-19 достигло 18 407, а число погибших в стране возросло до 1284 человек. Раиси также отметил, что к настоящему времени выздоровели 5979 инфицированных иранцев.