Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Ограничения, введённые США против Ирана, не мешают этой стране бороться с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге журналистам.

Он назвал «любимым утверждением режима» тезис о том, санкции отражаются на возможности иранских властей помогать своему народу. Это не так, отметил Хук, так как политика максимального давления США на Тегеран потому и продолжается, что не мешает поступлению помощи в Иран.

У элиты Ирана много денег, благодаря средствам власти могут справиться с ситуацией, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный консул Ирана в китайском Гуанчжоу назвал незаконные «репрессивные» санкции США препятствием для эффективной борьбы Тегерана с эпидемией коронавируса в стране.

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