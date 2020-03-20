Сеул, , 09:43 — REGNUM 19 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из пяти стран и представителями Европейской комиссии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

По их словам, в переговорах приняли участие министры иностранных дел Канады, Австралии, Бразилии, Италии и Турции, а также заместитель председателя Еврокомиссии по иностранным делам.

В рамках 70-минутных переговоров стороны поделились опытом в сдерживании распространения коронавируса, рассказали о предпринимаемых экономических и социальных мерах по минимизации воздействия вируса, а также подчеркнули важность международного сотрудничества.

В свою очередь, глава МИД Южной Кореи призвала страны к тесному сотрудничеству, а также отметила необходимость предварительных консультаций и уведомлений при принятии иммиграционных мер, чтобы минимизировать ущерб для путешественников.

Напомним, что 15 марта министр иностранных дел Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из Германии, Канады, Бразилии, Италии и Австралии.

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