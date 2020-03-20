Киев, , 09:23 — REGNUM Водители на Украине должны контролировать число пассажиров в маршрутках, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 19 марта в эфире телеканала Zik.

«С сегодняшнего дня будут меры полиции более жёсткими. Мы обращаемся в первую очередь к перевозчикам, чтобы они инструктировали водителей, чтобы водители, в первую очередь, контролировали количество людей в маршрутках», — рассказал он.

Геращенко отметил, что пассажиры должны понимать последствия давки в транспорте:

«Если вы толкаетесь в переполненный автобус, и там есть хоть один больной коронавирусом — вы получите этот коронавирус», — добавил он.

Напомним, ранее на Украине в крупных городах закрыли метро, а в общественном транспорте ввели ограничение на число пассажиров в салоне — от 10 до 20 в зависимости от размера транспортного средства. В результате произошёл транспортный коллапс и многочисленные конфликты пассажиров с водителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве пассажиры напали на водителя трамвая, который отказался нарушать условия карантина.

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Отметим, что по некоторым данным, водителям и кондуткторам за транспортировку большего числа пассажиров назначают большие штрафы.

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