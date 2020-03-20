Киев, 20 марта 2020, 09:23 — REGNUM Водители на Украине должны контролировать число пассажиров в маршрутках, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 19 марта в эфире телеканала Zik.
Геращенко отметил, что пассажиры должны понимать последствия давки в транспорте:
Напомним, ранее на Украине в крупных городах закрыли метро, а в общественном транспорте ввели ограничение на число пассажиров в салоне — от 10 до 20 в зависимости от размера транспортного средства. В результате произошёл транспортный коллапс и многочисленные конфликты пассажиров с водителями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве пассажиры напали на водителя трамвая, который отказался нарушать условия карантина.
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Отметим, что по некоторым данным, водителям и кондуткторам за транспортировку большего числа пассажиров назначают большие штрафы.
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