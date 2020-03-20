Париж, , 09:14 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил исследовательский центр в Париже l’Institut Pasteur, передает BFM TV.

В то время как ученые ежедневно посвящают себя поиску вакцины от коронавируса, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем решении увеличить бюджет на исследования во Франции на 5 млрд евро в течение 10 лет.

«Кризис COVID-19 напоминает нам о жизненно важном характере научных исследований и необходимости массивных инвестиций в долгосрочной перспективе. Я решил увеличить бюджет на 5 млрд евро», — заявил глава государства в Twitter.

Ожидается, что эти усилия приведут к увеличению бюджета национального исследовательского агентства, увеличению числа кадров и повышению эффективности исследовательской системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время во Франции зарегистрировано 10 995 случаев заболевания коронавирусом.

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