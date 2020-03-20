Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп выбрал менее жёсткий вариант ответа Ирану на обстрел иракской базы Эт-Таджи. Причина кроется в распространении коронавируса, передаёт телеканал NBC.

Два американца и гражданка Великобритании погибли 11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи в Ираке. Ещё 14 человек получили ранения. Власти США объявили ответственными за атаку иранские власти и шиитскую группировку «Катаиб Хезболлах». Днём позже США нанесли ударили по пяти складам «Катаиб Хезболлах» в Ираке.

Руководство США намеревалось более решительно ответить на обстрел Эт-Таджи, сообщили телеканалу несколько бывших и действующих официальных лиц. Однако Трамп заявил помощникам, что на фоне пандемии коронавируса «агрессивный ответ» не будет правильным решением.

При нанесении мощного удара по Ирану США будут плохо выглядеть, так как Иран и другие страны сейчас страдают от распространения вируса и пытаются его сдержать, пояснил он.

По данным на 20 марта, в Иране зафиксировано более 18,4 тыс. случаев заражения, скончались 1284 человека.

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