Дакар, , 09:05 — REGNUM Воздушное пространство Сенегала было закрыто, начиная с полуночи пятницы, 20 марта, до 17 апреля. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра туризма западноафриканской страны.

«Сегодня, как никогда ранее, [у нас] нет другого выбора, кроме как выбрать решительные меры, которые смогут окончательно остановить эту пандемию в нашей стране, сохраняя при этом здоровье и благополучие населения», — говорится в заявлении министра туризма.

По словам репортеров, закрытие воздушного пространства означает, что в крупнейшем аэропорту страны в Дакаре не будут осуществляться никакие международные рейсы, однако внутренние рейсы между Дакаром и Зигинчором не будут отменены, равно как и грузовые рейсы, медицинская эвакуация и специально разрешенные рейсы.

Напомним, что до настоящего времени заражение коронавирусом в Сенегале было выявлено у 36 человек. С тех пор двое из них выздоровели, а остальные 34 остаются в больнице.