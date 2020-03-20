Джакарта, , 08:54 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии подняло вопрос об экстренной эвакуации российских граждан с острова Бали, где, по разным оценкам, находится до восьми тысяч россиян, сообщает информационное агентство ТАСС.

«Посольством была направлена нота в местный МИД с просьбой продлить разрешение на пребывание на территории республики граждан РФ, вынужденных остаться здесь в связи с отменой большинства рейсов в Россию», — заявили корреспонденту ТАСС в дипмиссии.

Известно, что в настоящее время посольство России изучает возможность отправки чартерных рейсов для эвакуации российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Индонезии, в стране зафиксировано 309 случаев заражения коронавирусом. 25 человек скончались, в том числе 17 в столице Индонезии Джакарте.

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