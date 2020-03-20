Дамаск, , 08:50 — REGNUM В Сирии российская военная полиция провела патрулирование 120-километрового участка трассы М-4 между провинциями Алеппо и Хасеке. Это один из самых протяжённых маршрутов, которые патрулируют российские военные полицейские в САР. Об этом 20 марта сообщил представитель подразделения военной полиции Анатолий Чалый.

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Чалый пояснил, что патрулирование проводится с целью мониторинга обстановки и обеспечения режима прекращения огня. Наземное патрулирование ведётся на БТР и бронемашинах «Тайфун». С воздуха колонну прикрывает звено боевых вертолётов Ми-8 и Ми-35.

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«В ходе воздушного патрулирования участка трассы М-4 и сирийской границы каких-либо нарушений, провокационных действий не выявлено», — заявил командир вертолёта Ми-8 Александр Кудряшов, слова которого приводит ТАСС, добавив, что незаконные вооруженные формирования также обнаружены не были.

Военные отмечают, что отношение местных жителей к присутствию российских военнослужащих доброжелательное.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по Сирии и приняли совместный документ. Они объявили о введении перемирия в Идлибе и совместном патрулировании важной трассы М-4 Латакия — Алеппо.