Киев, 20 марта 2020, 08:38 — REGNUM Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала пожилых людей не создавать очереди в банках, Пенсионном фонде и других учреждениях, а оставаться дома. Об этом она заявила 19 марта в эфире телеканала «1+1».
Она напомнила, что на время проведения карантина все социальные пособия и пенсии будут начисляться и выплачиваться в полном объёме.
Лазебная также напомнила, что за неуплату коммунальных услуг не предусмотрено никаких пеней и штрафов, поэтому пенсионерам не стоит любой ценой пытаться оплатить коммуналку до 20-го числа месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий банкам на период проведения карантина начислять штрафы заёмщикам, а также поднимать процентную ставку по кредитам.
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