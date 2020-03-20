Киев, , 08:38 — REGNUM Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала пожилых людей не создавать очереди в банках, Пенсионном фонде и других учреждениях, а оставаться дома. Об этом она заявила 19 марта в эфире телеканала «1+1».

Она напомнила, что на время проведения карантина все социальные пособия и пенсии будут начисляться и выплачиваться в полном объёме.

«Мы обеспечили такое решение, что все эти пособия будут назначаться автоматически. Обращаюсь к людям — не приходите в органы социальной защиты, не идите в Пенсионный фонд. Всё будет выплачено, и всё мы в полном объёме обеспечим», — сказала министр.

Лазебная также напомнила, что за неуплату коммунальных услуг не предусмотрено никаких пеней и штрафов, поэтому пенсионерам не стоит любой ценой пытаться оплатить коммуналку до 20-го числа месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий банкам на период проведения карантина начислять штрафы заёмщикам, а также поднимать процентную ставку по кредитам.

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