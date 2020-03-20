Тбилиси, , 08:36 — REGNUM В связи с распространением коронавируса COVID-19 в Грузии решено закрыть все торговые точки, кроме тех, которые обеспечивают важные потребности населения. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, выступая перед журналистами после участия в заседании Совета национальной безопасности, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал глава грузинского правительства, в стране началась фаза, когда инфекция стала распространяться внутри страны, и требуется введение новых мер. Закрыты будут все торговые объекты за исключением магазинов, которые продают продукты, аптек, банков и автозаправок.

«Это нужный шаг для сохранения здоровья наших граждан, он будет ограничен во времени, но нужен, чтобы помешать внутренней передаче вируса», — сказал Гахария.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии по состоянию на вечер 19 марта выявлено 40 заболевших COVID-19. Кроме того, 1575 человек находятся на карантине, а 275 госпитализированы.

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