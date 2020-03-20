Бишкек, , 08:25 — REGNUM «Существует два ключевых фактора, которые повлияют на трудовых мигрантов из Центральной Азии на российском рынке труда, — это влияние запретов на пересечение границы и падение рубля», — сказал ИА REGNUM профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин.

По мнению эксперта, существует несколько сценариев развития событий.

«Если ситуация с коронавирусом продлится не очень долго, месяц-полтора и даже два, и если же в это время рубль сколько-то отыграет назад, хотя бы до 65−70 за доллар, то, скорее всего, мигранты перетерпят. Если же запреты будут затягиваться, что будет сказываться на рынке труда, и рубль останется на уровне не ниже 75 к доллару, то начнётся возвращение части мигрантов домой», — сказал Абашин.

Он подчеркнул, что пока неясно, «насколько массовым будет отток потому, что ситуация неожиданная и совершенно новая для всех».

«В сложившейся ситуации уязвимыми будут все, и разделить мигрантов по степени уязвимости я не решаюсь. Сейчас похоже на то, что, например, от правовых статусов ситуация не сильно зависит: запреты распространяются на всех иностранцев».

Собеседник акцентировал внимание на том, что «всё будет зависеть от развития ситуации».

"Если она быстро нормализуется, то серьёзных последствий не будет. Чем дольше будут затягиваться запреты и падение рубля, тем сильнее это скажется на рынке труда. Миграция никуда не денется, но её динамика будет более сложной и неопределённой», — подчеркнул аналитик.

Особое внимание профессор уделил динамике денежных переводов частных лиц из России в другие страны за 2018−2019 годы.

«Мы видим очень странную картину, которую было видно и по квартальным данным. Объём переводов в Узбекистан ожидаемо и закономерно вырос на 15,4%, по отношению к 2018 году и достиг 4,712 миллиарда долларов. Это говорит о возвращении узбекских мигрантов в Россию в прошлом году после существенного сокращения их числа в годы кризиса. Сокращения, которое было самым большим в относительных цифрах по сравнению с другими странами».

Его удивила статистика по Таджикистану.

«Переводы в Таджикистан, в 2019 году практически остались на прежнем уровне — 2,576 миллиарда долларов, что лишь на 0,9% больше, чем в 2018 году. Если смотреть по кварталам, то в 1-м и 2-м кварталах переводы были ниже, чем в 2018 году, в 3-м и 4-м они стали выше, в результате общий баланс оказался практически тем же, что и за весь 2018 год. Что случилось в 1-м и 2-м кварталах — мне не очень ясно. Это можно было бы связать с новыми правилами денежных переводов, которые были введены в стране в 2019 году, но эта реформа случилась позже, в 3−4-м кварталах», — недоумевает эксперт.

Самая удивительная динамика, по словам Абашина, касается переводов из России в Киргизию.

«Их объём сократился на 18,4% по отношению к 2018 году, до 1,958 миллиарда долларов. Здесь в 1-м квартале был рост, а во 2-м, 3-м и 4-м — резкое падение. Наверное, это как-то связано с ограничением сумм переводов, которое было введено Россией. Хотя такое ограничение — до 100 тыс. рублей в месяц — должно было коснуться скорее только предпринимателей, которые пытались с помощью личных переводов уйти от налогов в России».