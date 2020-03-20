Варшава, , 08:23 — REGNUM В Польше посочувствовали жителям Калининградской области, оказавшимся в «полуизоляции» после решения России о закрытии границ из-за ситуации с пандемией коронавируса, и захотели «помочь» проживающим в регионе гражданам, присоединив российский регион к Польше. Об этом говорится в статье, опубликованной в польской газете Gazeta Wyborcza.

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Отмечается, что после закрытия границ Польши и Литвы калининградцы могут теперь попасть домой из Европы только через Москву или Санкт-Петербург. Кроме того, жители региона, привыкшие делать покупки в польских супермаркетах, теперь лишись этой возможности. Польские читатели газеты решили, что это отличный повод для того, чтобы присоединить к себе Калининградскую область.

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«Для них было бы лучше присоединиться к Польше», — написал один из комментаторов.

Также читатели газеты в комментариях под статьей начали призывать «забрать» Калининградскую область себе, проведя для этого референдум с надеждой, что калиниградцы захотят войти в состав Польши.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер спрогнозировал, что в результате военного конфликта между Россией и НАТО в Восточной Европе Москва неизбежно потеряет Калининградскую область, которая затем отойдет к Польше. По предположениям автора, военные действия начнет Россия, пытаясь вернуть в сферу своего влияния прибалтийские республики. Хукер уверен, что потеря Калининграда для России неизбежна.

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