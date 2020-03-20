Бишкек, , 08:18 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил по телефону со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым необходимость продолжить предпринимать совместные меры по борьбе с распространением коронавируса и его последствиями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран акцентировали внимание на предпринимаемых Казахстаном и Киргизией усилиям по преодолению вызванных пандемией коронавируса негативных последствий для торговли и экономики.

Также Жээнбеков и Токаев обсуждены вопросы, касающиеся пребывания и транзитного перемещения по территории Казахстана граждан Киргизии, возвращающихся из других стран.

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