Ашхабад, , 08:16 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного совещания поручил чиновникам ускорить реализацию Концепции развития цифровой экономики в 2020 — 2025 годах, передает «Туркменистан сегодня».

По словам туркменского лидера, необходимо усилить работу над формированием электронных систем управления документооборотом — в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ведь вирусы могут передаваться и через бумажные носители, угроза заражения особенно сильна в местах массового скопления людей, и именно поэтому важно, как можно скорее перейти к дистанционной электронной системе связи и услуг», — пояснил глава государства.

Подводя итог совещания, Бердымухамедов распорядился завершить работы по переходу к цифровой системе госуправления и предоставления государственных услуг до октября 2020 года.