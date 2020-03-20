Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Борьба с коронавирусом COVID-19 стала одной из главных тем телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона, 19 марта сообщается на странице пресс-службы американской администрации в Twitter.

Стороны договорились развивать тесное сотрудничество для противостояния пандемии и пытаться совместно минимизировать экономический ущерб от ситуации. Также лидеры Франции и США поделились мнениями о миграционной проблеме в Европе и о безопасности в сфере телекоммуникационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта руководитель «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен потребовала от французских властей ввести комендантский час в стране из-за распространения COVID-19.

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