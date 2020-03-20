Мехико, , 07:39 — REGNUM Сохранить открытой для торговли и работы американо-мексиканскую границу предложил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом Эбрард написал 19 марта на своей странице в Twitter.

По словам главы мексиканского МИД, его инициатива была «встречена с пониманием».

Напомним, 19 марта стало известно о планах США частично закрыть границу с Мексикой из-за угрозы распространения COVID-19.

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