Сантьяго, , 06:48 — REGNUM Политические силы Чили договорились, что в связи с кризисной ситуацией в стране конституционный референдум в Чили, который должен был проводиться в апреле, перенесен на ноябрь из-за опасности распространения коронавируса, сообщила глава чилийского сената Адриана Муньос 19 марта на своей странице в Twitter.

По ее словам, политические силы страны пришли к общему согласованному решению о переносе сроков мероприятия. Согласно новым договоренностям, 29 ноября вместе с референдумом в Чили пройдут и первичные выборы мэров и губернаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом в Чили составляет 342 человека.

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