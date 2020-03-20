Киев, , 05:07 — REGNUM «Вирус ненависти», который охватил Украину, может погубить страну, заявила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман 19 марта на телеканале «112 Украина».

Так Герман оценила ситуацию с новым коронавирусом на украинской территории. По ее словам, отход от христианских ценностей и гуманизма, который наблюдается на Украине, приведет к гибели государства, если народ не поймет, что только в единстве он может быть силен и способен противостоять любым невзгодам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля жители украинского поселка Новые Санжары заблокировали дорогу в свой населенный пункт автобусам с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Украины. Протестующие забросали камнями автобусы с людьми и подожгли построенные своими руками баррикады.

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