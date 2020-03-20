Париж, , 04:00 — REGNUM Глава партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен потребовала от властей Франции ввести комендантский час из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я требую установления комендантского часа, который будет начинаться с 20:00», — написала она на своей странице в Twitter.

По мнению Ле Пен, крайняя мера необходима в связи с тем, что в некоторых районах по вечерам отмечается неконтролируемое перемещение граждан, чем пользуются бандиты и преступники.

Ранее политик призвала закрыть въезд в страну и перенести второй тур муниципальных выборов.

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