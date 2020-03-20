Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Июньская встреча лидеров G7 в американском Кэмп-Давиде будет отменена из-за пандемии коронавируса. Такое решение вынес президент США Дональд Трамп, 19 марта сообщает агентство Reuters.

Все страны-участницы клуба уже проинформированы об этом. Вместо обычной встречи в апреле и мае будут проведены видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Дональд Трамп заявил, что идея об отмене Олимпийских игр в Токио обсуждалась на уровне G7.

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