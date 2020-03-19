Анкара, , 23:40 — REGNUM Гибель турецких военных в сирийской провинции Идлиб подтвердило минобороны Турции в опубликованном 19 марта сообщении.

Турецкие военные власти уточнили, что гибель произошла 19 марта «в зоне деэскалации в Идлибе в результате нападения со стороны радикальных группировок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о нападении на турецких военных в Идлибе на трассе М-4 заявили 19 марта в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российская сторона отметила, что турок атаковали террористы.

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