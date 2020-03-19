Лондон, , 22:47 — REGNUM Сплотиться перед лицом бедствия в виде коронавируса призвала соотечественников британская королева Елизавета II в заявлении, опубликованном 19 марта.

Она заявила, что в условиях эпидемии нужно «действовать как единое целое», несмотря на то, что приходится искать «новые способы пребывать в контакте друг с другом».

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Напомним, в Великобритании из-за распространения вируса COVID-19 отменены мероприятия, в которых ежегодно участвует Елизавета II.

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