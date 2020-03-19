Ашхабад, , 22:35 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым проблему распространения коронавирусной инфекции, повлекшую за собой ухудшение состояния международных отношений и торговли. Об этом сообщает пресс-служба главы государств.

Лидеры двух стран выразили мнение, что страны Туркестанского региона и Центральной Азии должны объединить усилия для противодействия влиянию коронавируса, отметив, что совместные действия будут способствовать успешному решению этой проблемы.

Также Бердымухамедов и Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам туркмено-узбекского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также поздравили друг друга и народы обеих стран с праздником Новрузом.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 19 марта в Узбекистане уже зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.