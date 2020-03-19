Идлиб, Сирия, , 22:34 — REGNUM Два человека из состава турецкого контингента погибли в сирийской провинции Идлиб, сообщает 19 марта Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По словам главы центра Олега Журавлёва, инцидент произошёл 19 марта в районе населённого пункта Мханбель. На трассе М-4 во время инженерной разведки на турецких военных напали боевики «одной из неподконтрольных Турции террористических группировок».

Журавлёв «В ходе боестолкновения двое турецких военнослужащих погибли».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на трассе М-4 Россия и Турция по договорённости проводят совместное патрулирование начиная с 15 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ дали оценку реакции США на соглашение РФ и Турции