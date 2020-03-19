Ашхабад, , 22:29 — REGNUM Посольство России в Туркмении прекратило прием документов, оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства всех категорий виз. Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

Отмечается, что мера эта является временной и будет действовать в период с 18 марта до 1 мая 2020 года.

Поводом для ее введения послужило распоряжение российского правительства об обеспечении безопасности государства, защиты здоровья населения и противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории России.

В посольстве России в Ашхабаде уточнили, что эти ограничения не будут применяться в отношении аккредитованных или назначенных сотрудников иностранных диппредставительств, международных организаций и иных официальных представительств иностранных государств, а также членов их семей и членов официальных делегаций.

Помимо этого, они также не касаются водителей автомобилей международного сообщения, экипажей поездов, воздушных, морских и речных судов, лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, и лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

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