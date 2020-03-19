Белград, , 22:25 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает готовность президента Сербии Александра Вучича начать при посредничестве Евросоюза диалог с Приштиной о торговле. Об этом Меркель заявила 18 марта во время видеомоста с президентом Вучичем.

Меркель также поддержала готовность Сербии реализовать Брюссельское соглашение об интегрированном управлении административной линией между центральной Сербией и Косово, передает телеканал РТС. Первым шагом в этом направлении будет запуск пограничной станции Мердаре.

Александр Вучич, со своей стороны, настаивал на полном уважении и реализации всех положений Брюссельского соглашения.

Вучич и Меркель сошлись на том, что необходимо создать условия для скорого возобновления диалога между Белградом и Приштиной в целях достижения всеобъемлющего соглашения о полной нормализации отношений.

Напомним, что диалог между Белградом и Приштиной был приостановлен в ноябре 2018 года, после того как Приштина ввела стопроцентные пошлины на сербские товары. После этих мер Приштины Белград заявил о приостановке переговоров. Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти предложил поэтапную отмену торговых ограничений, которая будет увязана с соответствующими уступками Белграда.

Читайте также: США потребовали от Косово немедленной отмены пошлины на сербские товары